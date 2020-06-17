"سوبرمان حقيقي" صدمته حافلة لينهض ويكمل السير كأن شيئا لم يكن... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل صدمته حافلة من ظهره وأسقطته أرضا، إلا أن ما حدث عقب ذلك كان مفاجأة.

سقط الرجل أرضا جراء الاصطدام العنيف وظن الكثيرون أنه لقي مصرعه، إلا أن المفاجأة كانت في أنه نهض وأكمل السير وكأن شيئا لم يحدث.

He just walks it off and goes straight into the pub pic.twitter.com/ykZPucHBoz — Matthew🔥🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Mattw03_) June 16, 2020

ووصف الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب بأنه "سوبرمان الحقيقي"، حيث لم يتعرض لأية إصابات رغم قوة الاصطدام وعنفه.