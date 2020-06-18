كرة غامضة في سماء اليابان تحلق نحو البحر... فيديو

أفادت وزارة النقل اليابانية بأن جسمًا كرويًا غير معروف ظهر في السماء في شمال شرق البلاد وحلق إلى البحر، والآن أصبح مكانه غير معروف، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية.

تلقت الشرطة، مساء أمس، في محافظة مياغي والمركز الإداري لمدينة سينداي شكاوى عديدة حول جسم طائر غير معروف له شكل كروي. أرسلت الشرطة مروحية لمعرفة طبيعة الجسم، ولكن كل ما استطاعوا معرفته عن الجسم هو أنه حلق على ارتفاع 1.5 كيلومتر، وهو كرة بيضاء ذات مروحتين.

وقالت وزارة النقل وإدارة الأرصاد إن لا علاقة لهما بهذا الجسم. كما قالت إدارة وزارة النقل في سنداي أنه عند القيام برحلات جوية في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص أو المطارات، من الضروري الحصول على إذن مسبق، ولكن لم يتم استلام أي طلبات. مساء الأربعاء، حلقت الكرة باتجاه الشرق باتجاه البحر واختفت عن الأنظار، حاملة معها سر أصلها.