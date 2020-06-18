إنقاذ قطة عالقة بجوار محرك سيارة كاد يودي بحياتها

استطاع رجال الدفاع المدني إنقاذ قطة كانت عالقة داخل الجزاء الأمامي من إحدى السيارات بحي فوريست جيت، في العاصمة البريطانية لندن.

© Sputnik . Pixabay فأر يدافع عن نفسه بحركات النينجا أمام قط... فيديو الدفاع المدني، التابع للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أن القطة كانت عالقة بجوار محرك السيارة، وأن رجال الإطفال تمكنوا من إخراجها بسلامة وإعادتها إلى أصحابها.

وقال أحد رجال الإطفاء المشاركين في إنقاذ القطة، إنه قاموا برفع السيارة، ثم قاموا بطريقة يدوية بإزالة بعض الأشياء العالقة في الجزء السفلي منها حتى تمكنوا من إخراج القطة دون أن يتسبب ذلك في إصابتها بالرعب.

وتابع: "لم تكن القطة تشعر بالسعادة عندما وصلنا إليها، لكن صاحبها شعر بالارتياح عندما تمكنا من إنقاذها وإعادتها إلى عائلتها".

ولفت الموقع إلى أن رجال الإطفال يدعون العامة إلى سرعة الإبلاغ عن أي حادث من هذا النوع لسرعة التعامل معه بالطريقة الصحيحة.