تسجيل
08:07 GMT18 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أوراق نقدية أمريكية

    3 نصائح ذهبية لمضاعفة راتبك في فترة صغيرة

    © Photo / Pixabay/Maklay62
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104166/74/1041667405_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_1ca94919c9421e7aa99a84b69e523ad3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006181045748375-3-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

    أطلق زوجان أمريكيان شركات صغيرة ومتوسطة عام 2017 لتكون مشروعهم المستقبلي، الذي استطاع أن يوفر لهما مصدرا للدخل جعلهما يعلنان مؤخرا ترك وظائفهما للتركيز على تنمية مشروعهما الخاص، الذي بدأ يؤتي ثماره.

    وعمل الزوجان، المقيمان في أتلانتا، الخبيران في التسويق جوليان وكريستن سوندرز معا، منذ التقائهما في العمل 2012 وزواجهما، على تطوير مشروع خاص بهما يسمح لهما بدخل أفضل من الوظائف، التي تركاها عندما بدأ مشروعها يصبح منتجا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى أن جوليان ترك وظيفته في يونيو/ حزيران 2018، بينما تركت كيرستن وظيفتها في أبريل/ نيسان 2020، وكان تركيزهما على بناء موقع تسويق إلكتروني خاص بها.

    موظف
    © AP Photo / Elaine Thompson
    لمن يعمل عن بعد... كيف ترضي مديرك؟
    ولفتت الشبكة إلى أن جوليان استطاع خلال 10 سنوات قضاها في عمله، أن يترقى 5 مرات تضاعف خلالها راتبه 3 مرات، وكذلك الحال بالنسبة لزوجته كريستين، مشيرة إلى أن جوليان 39 عاما، وكيرستن 35 عاما، يؤمنان بأن مفتاح بناء الثروة هو توسيع مصادر الإيرادات وإيجاد طرق متعددة لكسب المال.

    وفيما يلي أبرز نصائحهما خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، لزيادة الدخل:

    1- المهارات

    كلما زادت قيمتك العلمية ومهاراتك، كلما زاد دخلك الشهري من العمل، بحسب جوليان، الذي يرى أن تطوير مهارات جديدة تفيد العمل يجعل حصولك على مقابل أعلى أمرا منطقيا، ويضاف إلى ذلك العمل لساعات إضافية وفي عطلات نهاية الأسبوع.

     ويضاف إلى ذلك توسيع دائرة علاقاتك داخل العمل، حتى يكون لديك فهم أكبر لطبيعة عملك ويجعلك أكثر قدرة على المساهمة في نجاح العمل.

    2- البحث عن فرص أخرى

    تقول كيرستن: "أجريت العديد من مقابلات العمل داخليا وخارجيا، لأثبت لنفسي أنني قادرة على الحصول على مناصب ومقابل أعلى"، مضيفة: "هذه استراتيجية تستغرق وقتا طويلا".

    وتعتبر كريستين أن "إجراء مقابلات أخرى تجعلك أكثر إدراكا لما يدور حولك، ليس فقط من أجل المال، ولكن لأنها تجعلك أقوى بشكل عام".

    3- المطالبة

     يرى جوليان أن "أفضل النصائح التي تلقاها هي عدم افتراض أن عملك يتحدث عن نفسه"، مضيفا: "كنت دائما أفترض أنهم بالتأكيد سيرون العمل الذي أقوم به، لكن في الواقع، المدراء مشغولون بنفس القدر، إن لم يكن أكثر انشغالا، لأنهم يتخذون مئات القرارات، ويتلقون رسائل بريد إلكتروني أكثر من خمس إلى عشر مرات مما تتلقاه، ولذلك فإنه عليك أن تكون مبدعا حقا في التأكد من أن مساهماتك بارزة".

    انظر أيضا:

    زيادة غير مسبوقة في المرتبات وإجراءات جديدة... إلى أين يتجه الاقتصاد السوداني؟
    سواء كنت تعمل أو لا...دخل شهري منتظم للمواطنين في كندا
    دولة عربية تحتل مرتبة عالمية في مؤشر الدول الأكثر أمانا حول العالم
    ريهانا تقتحم قائمة أثرياء الموسيقيين وتحتل المرتبة الثالثة
    البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
    المفاتيح الذهبية لتطوير سورية ورفع الدخل الشهري للمواطن... ومعوقاتها (ج 1)
    الكلمات الدلالية:
    التسوق, المرتبات, زيادة المرتب, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المهرجان الوردي في مدينة كولهابور التاريخية في ولاية ماهاراشترا الهندية، للمصور الهندي شوبهام كوثافال، في فئة كوكبي. صورة واحدة، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين التصوير الصحفي المحترف
    القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز حالات عنف الشرطة في العالم
    أبرز حالات عنف الشرطة في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك