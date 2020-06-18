اكتشاف فوائد جديدة لزيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أكثر العناصر الغذائية المفيدة للصحة، كما تم مؤخرا اكتشاف فوائد أخرى خفية له.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، يساعد زيت الزيتون على مقاومة أمراض اللثة حيث يوقف النزيف ويقوي الأسنان ويجعلها أكثر بياضا.

ويمكن للمدخنين دهن شفاههم بزيت الزيتون، حيث يساعد ذلك في تحسين لونها ويقلل إلى حد ما من الآثار السلبية للمواد الضارة الموجودة في السجائر.

ويحفز زيت الزيتون عملية الأيض، ما يحد من تطور أمراض خطيرة مثل الأورام، وأيضا يساعد على التخلص من انتفاخ البطن.

ويساعد زيت الزيتون على التخلص من الهالات السوداء بدهنه أسفل العينين، كما يخلص من الصداع ويحل مشاكل النوم.

ويمكن الاستعانة بزيت الزيتون لعلاج التهاب المفاصل والتهاب الشعب الهوائية وبعض أمراض الكلى والقلب، كما أنه يساهم في تعزيز المناعة.