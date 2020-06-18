سيارة بـ 6 إطارات تقوم بمغامرات خطيرة في بيئة جبلية... فيديو

تعد المركبات ذات الدفع الرباعي، إحدى أهم وسائل التنقل في المناطق الوعرة، إضافة إلى مركبات أخرى أكثرة قدرة على اجتياز تلك المناطق، وهي المركبات التي تعمل بـ 6 إطارات.

وأظهر مقطع فيديو متداول على "فيسبوك" مغامرات خطيرة تقوم بها سيارة بـ 6 إطارات في بيئة جبلية وعرة.

وتبرز أهمية تلك المركبات لدى العسكريين، الذين يعتمدون عليها في العمل في التضاريس الوعرة، كما أنها تقوم بدور حيوي في مواقع الإنشاءات، التي تجري في تلك المناطق.

ويظهر الفيديو كيف يتم الاعتماد على تلك المركبات في نقل معدات من مكان إلى آخر، وكيف يمكنها تخطى الحواجز والمنحدرات الجبلية وعبور الموانع المائية الضحلة، التي تعجز عن عبورها أي مركبات أخرى أقل منها، كما أن السيارة تستطيع بقوة محركاتها جر معدات أخرى ثقيلة أو حملها على قاطرة خاصة والتحرك بها في التضاريس الصعبة دون أن تتوقف مهما كانت وعورة الأرض أو انحدار الممرات التي تسير عليها.

ومن اللقطات المدهشة في الفيديو، تمكن تلك المركبة من نقل إحدى القوارب السريعة من موقع إنشائي إلى بداية مجرى مائي استطاعت إنزال القارب إليه ثم الخروج دون أن تتعرض لأي ضرر.