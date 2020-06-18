ميكانيكي سيارات مصري يدهش مستخدمي الانترنت بابتكاره... فيديو

مزيج مذهل من دراجة نارية ومروحة صناعية وعربة سوبر ماركت تسرع على طول الطرق المصرية.

قام ميكانيكي مجهول بتجميع ما كان في متناول اليد، سيارة غريبة لا يمكن نسبها للسيارات أو الدراجات النارية أو المروحيات. وأدهشت الجميع من حوله.

ولم توقفه شرطة المرور ولم يتم سحب "حصانه الحديدي".