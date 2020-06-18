الوليد بن طلال يسير 10 كيلومترات على قدميه... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي.

ويظهر ابن طلال في الفيديو وهو يخرج من مكتبه في برج "المملكة"، ويسير على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى الوصول لقصره في حي الفاخرية.

وتقدر المسافة بين مكتب الوليد بن طلال وقصره بنحو 10 كم.

والتقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

يذكر أن الوليد بن طلال يهتم بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجات.