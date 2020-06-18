غوغل تقدم خدمة جديدة لبرمجة ألعاب الفيديو في جميع مدن العالم باستثناء دولتين عربيتين

أعلنت شركة "غوغل" أن مبرمجي ألعاب الفيديو الحديثة يتطلعون إلى إنشاء ألعاب مرتبطة ببيانات خرائط غوغل لتغطية كل نقطة على الأرض.

وسيستخدم مبرمجو الألعاب بيانات خرائط غوغل في تصميم هذه الألعاب وسيتمكنون من خلالها الوصول إلى أشكال هندسية ثلاثيّة الأبعاد للمباني في جميع دول العالم، وسيكونون قادرين أيضاً على برمجة المستويات والوحوش على حسب شكل المنطقة ومساحتها، بحسب ما ذكره موقع "bgr".

Newest Google Maps feature has nothing to do with navigation and directions #AR #MaaS https://t.co/wLhrP45ewm — 🏡Fabian 🔚🔜 Tilmant😷 (@fabiantilmant) June 17, 2020

​وتدعى الخدمة التي أضافتها غوغل لمبرمجي الألعاب "Maps SDK for Unity"، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التطوير والخدمات التي تعمل على إنشاء ألعاب فيديو للهواتف الذكية، حيث تسهل الوصول إلى البيانات الجغرافية عالية الجودة في قاعدة بيانات "Google Maps".

بما أنّ هذه الألعاب ستعتمد اعتماداً تاماً على خدمات "Google Maps"، و"Google Maps Platform" و"Maps SDK for Unity"، فإن هناك دولاً لا تغطيها هذه الخدمات هي الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وفيتنام والسودان.