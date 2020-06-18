شاهد... لحظة سقوط الفنانة زينة فوق السلم وتناثر كل مقتنياتها

أثارت الفنانة المصرية، زينة، قلق جمهورها عليها، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي ملقاة على وجهها بعد سقوطها فوق السلم ومتعلقاتها متناثرة في كل اتجاه.

لكن تبيّن أن سقوط زينة ليس حقيقيا وإنما هو مشاركة منها في تحد منتشر عبر شبكة الإنترنت حاليا هو "Falling Stars" أو "النجوم المتساقطة"، الذي تقوم فكرته على التقاط صورة تقنع من يشاهدها بسقوطه أرضا، ويقترب من يديه أدواته المفضلة.

وكتبت زينة على الصورة لمتابعيها على "إنستغرام": "امنعوا الضحك"، كما أرفقت هاشتاغ لكلمة "تحدي".

وينال تحدي "النجوم المتساقطة" انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار تحديثات مماثلة مثل "تحدي فتح غطاء الزجاجة" و"تحدي دلو الثلج" المخصص لنشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي.

من ناحية أخرى، أمرت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، بحبس شقيقة الفنانة زينة، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، وذلك في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي العام الماضي.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وآخر أعمال زينة الفنية مسلسل "جمع سالم"، الذي عرض في رمضان 2020، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد‎.‎