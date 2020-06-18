الإمارات... غواصون يقطعون الشعاب ويعيدون زراعتها لبناء حواجز مرجانية

تقوم مجموعة من الغواصين بقطع شعاب من حاجز مرجاني وإعادة زراعتها مجددا في مياه البحر قبالة الساحل الشرقي للإمارات.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن مجموعة غواصين من مركز الفجيرة للمغامرات ببناء أرصفة صناعية من الشعب المرجانية على أمل تحسين الحياة البحرية، التي تدهورت على مدى سنوات بسبب التغير المناخي ومشروعات التطوير.

قال الغواص سعيد المعمري "توجد بيئة خصبة للشعاب المرجانية"، مضيفا أن التنوع بدأ ينتشر وساهم في عودة الحياة البحرية.

وأكدت الوكالة أن الفريق الصغير بمساعدة متطوعين، تمكن من زرع أكثر من تسعة آلاف قطعة على مساحة 600 متر مربع تقريبا في العام الماضي.

كما يأمل الفريق في زرع 1.5 مليون قطعة على مساحة 300 ألف متر مربع خلال خمس سنوات.

يذكر أن الحواجز المرجانية التي تتشكل على مدار آلاف السنين حيوية لبقاء العديد من الأنواع البحرية كما تحجز الأمواج مما يسهم في تقليل التآكل.