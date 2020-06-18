أمريكا... سائح كاد أن يتسبب في كارثة على ارتفاع 42 مترا

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن السائح كان يحاول القيام بحركة ضرب كرة بيسبول أثناء وقوفه على واحد من الألواح الزجاجية الثلاثة التي يتضمنها جسر "غاتلنبرغ سكاي"، ولكن تسبب جزء معدني في ملابسه بإحداث شرخ في الزجاج.
ويمتد جسر "غاتلنبرغ سكاي" بطول 682 قدما عند جبال سموكي في ولاية تينيسي، وتسمح ألواحه الزجاجية لزائريه برؤية الأرض على ارتفاع 140 قدما بالأسفل (42 مترا).
A glass panel cracked at Gatlinburg SkyBridge in Tennessee thanks to 'baseball-style slide across the glass' https://t.co/7JpCySE6Z5 pic.twitter.com/s5HVIRMlLN— Viral Fabulous 👌 (@ViralFabulous) June 18, 2020
وتجاهل السائح القواعد الخاصة بالجسر بـ"عدم الركض أو القفز أو الارتداد".
ووقع الحادث، يوم الاثنين، وتم إجراء أعمال إصلاحات له طوال الليل حتى أصبح سالما من جديد، وأعيد افتتاحه للسائحين في اليوم التالي الثلاثاء.
🤦♂️— AL.com (@aldotcom) June 16, 2020
Gatlinburg SkyBridge closes after visitor does baseball slide, cracks glass panel: https://t.co/mNXRRqastD pic.twitter.com/abJl7W8bmR
وأكد المسؤولون في المتنزه المتواجد فيه الجسر أنه "لم يصب أحد في الحادث، ولم يكن أحد في خطر على الإطلاق".
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