أمريكا... سائح كاد أن يتسبب في كارثة على ارتفاع 42 مترا

كاد سائح أن يتسبب في حدوث كارثة حقيقية في أضخم جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أحدث شرخا في أحد ألواحه الزجاجية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن السائح كان يحاول القيام بحركة ضرب كرة بيسبول أثناء وقوفه على واحد من الألواح الزجاجية الثلاثة التي يتضمنها جسر "غاتلنبرغ سكاي"، ولكن تسبب جزء معدني في ملابسه بإحداث شرخ في الزجاج.

ويمتد جسر "غاتلنبرغ سكاي" بطول 682 قدما عند جبال سموكي في ولاية تينيسي، وتسمح ألواحه الزجاجية لزائريه برؤية الأرض على ارتفاع 140 قدما بالأسفل (42 مترا).

A glass panel cracked at Gatlinburg SkyBridge in Tennessee thanks to 'baseball-style slide across the glass' https://t.co/7JpCySE6Z5 pic.twitter.com/s5HVIRMlLN — Viral Fabulous 👌 (@ViralFabulous) June 18, 2020

وتجاهل السائح القواعد الخاصة بالجسر بـ"عدم الركض أو القفز أو الارتداد".

ووقع الحادث، يوم الاثنين، وتم إجراء أعمال إصلاحات له طوال الليل حتى أصبح سالما من جديد، وأعيد افتتاحه للسائحين في اليوم التالي الثلاثاء.

🤦‍♂️



Gatlinburg SkyBridge closes after visitor does baseball slide, cracks glass panel: https://t.co/mNXRRqastD pic.twitter.com/abJl7W8bmR — AL.com (@aldotcom) June 16, 2020

وأكد المسؤولون في المتنزه المتواجد فيه الجسر أنه "لم يصب أحد في الحادث، ولم يكن أحد في خطر على الإطلاق".