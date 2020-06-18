هيفاء وهبي تقول رأيها في المصريين بعد أزمتها مع مدير أعمالها السابق

قالت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أمس الأربعاء، رأيها في الشعب المصري، بعد القضية المقامة حاليا بينها وبين مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، والمتعلقة بسرقة وإثبات زواج.

وقالت: "أنا بحترم جدا مصر، أهل مصر وناسها، واللي حصلي ده حالة فردية لا تمثلهم، ‏المصريين شرفاء وجدعان وكرماء النفس، والنهاردة شايفاهم سند كبير".

وتابعت: "أنا على كامل الثقة في نزاهة وقوة القضاء المصري وعدله ‏مع الجميع سواء كانت القضية أحد طرفيها غير مصري".‏

وجاء تعليق هيفاء وهبي عن المصريين ردا على منشور للمطرب المصري، محمد علاء، يعبر فيه عن دعمه لها في أزمتها مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.

وقال: "من معرفتي لشخصية الفنانة هيفاء وهبي على المستوى الشخصي اللي أعرفه عنها الجدعنة والحنية وتقريبا الرجولة في ‏كل مواقفها مع كل الناس، أحب أوجه رساله ليكي احنا جمبك وكلنا شايفين الحقيقة وعارفينها كويس وعاوزك تعرفي حاجة مهمة ‏المصريين جدعان أوي والقضاء المصري محترم جدا وحقك جاي قريب إن شاء الله واللي له حق هياخده".‏

وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.

وقالت قناة "العربية" إن وثيقة مسربة أظهرت أن وزيري، رفع الدعوى يوم 16 مايو/ أيار الجاري، في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء، كما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

ونفت هيفاء وهبي مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" خلال إجازة عيد الفطر: "إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا".

يذكر أنه في الخامس من مايو/ أيار، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.