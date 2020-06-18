"أمازون" يطلق نسخة خاصة به للمتسوقين في السعودية

أطلقت منصة التسوق الإلكتروني الأمريكية، "أمازون"، أمس الأربعاء، نسخة خاصة بمتسوقيها داخل المملكة العربية السعودية.

والموقع الجديد هو إعادة تسمية للعلامة التجارية لموقع "سوق دوت كوم" للزبائن السعوديين، وهي منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط استحوذت عليها "أمازون" في عام 2017، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت "أمازون" إلى أن معلومات حسابات المتسوقين لدى "سوق دوت كوم" نُقلت بشكل تلقائي إلى العنوان الجديد (أمازون.إس إيه). وحولت الشركة في إجراء مماثل موقع سوق في الإمارات إلى (أمازون.إيه إي) العام الماضي.

#أمازون_وصل 😍 😍 😍



مستعدين نستقبل طلباتكم من ملايين المنتجات المحلية والدولية، أفضل الأسعار، وتوصيل سريع

حمّل تطبيق أمازون أو زوروا موقعنا https://t.co/FTlEUHXvSs لمعرفة المزيد



وش بيكون أول طلب لك من أمازون السعودية ؟ pic.twitter.com/wPt1c5FfrU — Amazon.sa (@AmazonKSA) June 17, 2020

وقالت "أمازون" في بيان صحفي إنها تؤسس لشبكة عمليات ستشمل جميع أنحاء المملكة وإن وجودها يشمل بالفعل 14 مخزنا وأكثر من 1400 موظف وشراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي.