"أمازون" يطلق نسخة خاصة به للمتسوقين في السعودية

والموقع الجديد هو إعادة تسمية للعلامة التجارية لموقع "سوق دوت كوم" للزبائن السعوديين، وهي منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط استحوذت عليها "أمازون" في عام 2017، بحسب وكالة "رويترز".
وأشارت "أمازون" إلى أن معلومات حسابات المتسوقين لدى "سوق دوت كوم" نُقلت بشكل تلقائي إلى العنوان الجديد (أمازون.إس إيه). وحولت الشركة في إجراء مماثل موقع سوق في الإمارات إلى (أمازون.إيه إي) العام الماضي.
#أمازون_وصل 😍 😍 😍— Amazon.sa (@AmazonKSA) June 17, 2020
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وش بيكون أول طلب لك من أمازون السعودية ؟ pic.twitter.com/wPt1c5FfrU
وقالت "أمازون" في بيان صحفي إنها تؤسس لشبكة عمليات ستشمل جميع أنحاء المملكة وإن وجودها يشمل بالفعل 14 مخزنا وأكثر من 1400 موظف وشراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي.
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