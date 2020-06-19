عرض 44 فيلما عربيا لأول مرة على شبكة نتفليكس

تعرض منصة نتفليكس الأمريكية العملاقة للبث التدفقي 44 فيلماً عربياً من بينها 4 أعمال سينمائية تونسية، وذلك للمرة الأولى، بهدف تمكين جمهور واسع من اكتشاف جزء مهم من التراث السينمائي للعالم العربي.

وذكرت "نتفليكس"، أمس الخميس، في بيان: "أضفنا 44 فيلماً عربياً يجمع بين روائع السينما الكلاسيكية والنجوم الصاعدة المعاصرة لإعطاء فرصة لمشتركي المنصة لإعادة اكتشاف روائع السينما التي تشكل جزءاً مهمّاً من التراث السينمائي العربي، وتوفير منصة للمواهب وصانعي الأفلام العرب لاكتشاف المزيد من المعجبين على مستوى عالمي".

وأضاف البيان، "يشرفنا مشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم".

وأطلقت "نتفليكس"، الشركة الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت، مجموعة جديدة تضم 44 فيلما عربيا تمزج بين روائع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة، بما في ذلك أعمال مخرجين بارزين أمثال يوسف شاهين، ويسري نصر الله، ونادين لبكي، ومصطفى العقاد، وآن ماري جاسر، وليلى المراكشي، وكثيرون غيرهم.

وتضم المجموعة الجديدة روائع السينما إلى جانب أفلام نجوم معاصرين وصاعدين في قطاع الترفيه بالعالم العربي، وتأتي هذه الأفلام من السعودية، التي حصدت أعلى الألقاب في الفهرس، والإمارات، والكويت، ومصر، ولبنان، وتونس، والمغرب، وسوريا، والجزائر، والسودان.

وقالت نهى الطيب رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى نتفليكس في بيان لها: "نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفلاما رائعة وأن تتاح لهم الفرصة لرؤية أعمال تعكس حياتهم على الشاشة، كما نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وأن تصل إلى كل مكان وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا ومهما كانت لغتهم الأصلية، نحن سعداء بمشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وحول العالم".

يذكر أن بعض هذه الأفلام متوفرة حاليا، وستكون الأغلبية متاحة ابتداء من اليوم الخميس، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأفلام مترجمة إلى الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية حسب الدول التي ستعرض فيها.