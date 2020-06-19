تم حقنها بجرعتين بلازما... مصادر طبية تكشف نتيجة المسحة الثالثة لرجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل الذي توجد فيه الفنانة المصرية رجاء الجداوي بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، عن نتيجة المسحة الثالثة لها.

وقالت المصادر لموقع "العربية.نت"، إن نتائج تحاليل المسحة الثالثة للفنانة إيجابية، مما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها منذ حجزها بالمستشفى منذ 26 يوما.

وأضافت أن الفنانة ما زالت محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأوكسجين في الدم، مشيرة إلى أن الفنانة تم حقنها بجرعتين من البلازما ، وحالتها شبه مستقرة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مصدر طبي بالمستشفى أن الفنانة المصرية الكبيرة أجرت ثاني تحليل للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، لتظهر النتيجة إيجابية، واستمرار تواجد الفيروس في جسدها.

يُذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

ودخلت مستشفى العزل في الإسماعيلية ليلة عيد الفطر وما زالت ترقد به حتى اليوم.