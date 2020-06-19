موظ يقفز على سيارات في روسيا... فيديو

في فولوغدا، قفز موظ فجأة على الطريق وبدأ في القفز على أغطية السيارات.

في الساعة 7:30 من صباح يوم 17 يونيو، ظهر الحيوان وقفر على السيارات، ثم اختفى.

لم يعرف ما مصير الموظ، لكن ظهرت بيتزا الموظ في قائمة أقرب مقهى وكتب عندها: "هرب، لكننا أمسكنا به... وقليناه مع صلصة الطماطم". ومع ذلك، لم يقدر المواطنون الفكاهة، واختفت من الموقع.