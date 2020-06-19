سورية تضرب زوجها الكويتي بـ"حوض زرع" والشرطة تنقذه

تمكن رجال الأمن في دولة الكويت، من السيطرة على امرأة سورية الجنسية، بعد أن قامت بضرب زوجها الكويتي بـ"حوض زرع" داخل قسم الشرطة، وتم تسجيل قضية ضدها.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن شجارا نشب بين الزوجين في ممرات القسم.

وأضافت: "فخرج رئيس القسم وبرفقته رقيب لتفقد مصدر الأصوات، فشاهدا امرأة، اتضح لاحقا أنها سورية الجنسية، تنهال على زوجها بالضرب بـ"حوض زرع" كان موجودا في القسم، وتقوم بشتمه، فقاما على الفور بتخليص الزوج من يد زوجته وإنقاذه".

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافا نشب بين الزوجين، وعندما تقابلا في قسم الشرطة، أقدمت الزوجة على ضرب زوجها.

ووفقا للصحيفة، تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وسب وقذف وتهديد ضد الزوجة، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقها.