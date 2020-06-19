السعودية... القبض على مقيم استغل قاصرات بمقاطع خادشة للحياء على "تيك توك"

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية القبض على مقيم من جنسية عربية، بتهمة استدراج قاصرات واستغلالهن بتصوير مشاهد خادشة للحياء ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الإمارة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة،"بحسب الشرطة فإنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة".

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيم من ( الجنسية العربية ) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى #النيابة_العامة.

.#مشهور_يستغل_القاصرات pic.twitter.com/3SAvCsdWOI — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 19, 2020

وكان المقيم المتهم قد أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون عبر هاشتاغ #مشهور_يستغل_القاصرات، اليوم الجمعة، بالقبض على هذا الشخص ومعاقبته.