السعودية... القبض على مقيم استغل قاصرات بمقاطع خادشة للحياء على "تيك توك"

قالت الإمارة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة،"بحسب الشرطة فإنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة".
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 19, 2020
القبض على مقيم من ( الجنسية العربية ) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى #النيابة_العامة.
.#مشهور_يستغل_القاصرات pic.twitter.com/3SAvCsdWOI
وكان المقيم المتهم قد أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون عبر هاشتاغ #مشهور_يستغل_القاصرات، اليوم الجمعة، بالقبض على هذا الشخص ومعاقبته.
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