ما سر معارضة النخبة الفنية تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكي في "الإمبراطور"

لم يتوقف الجدل بعدما عارضت شريحة كبيرة ظهور شخصية أحمد زكي في شخص محمد رمضان، خاصة مع وضع أولى خطوات هذا المشروع بالتعاقد مع السيناريست المصري بشير الديك لكتابته، واختيار الجهة الإنتاجية.

وقالت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي في مداخلة متلفزة إن "محمد رمضان عندما يجسد شخصية الراحل أحمد زكي سيكون متقمصا للشخصية لكن لا يشبهه"، مضيفة: "محمد رمضان مش أحمد زكي.. محمد رمضان هيتقمص الشخصية عشان مفيش حد بيتكرر".

واعترض الكاتب والسيناريست الشهير عمر طاهر على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي، قائلا إنه "لن يصلح"، موضحا أنه كشف عن رأيه كمواطن مصري محب للفن غيور على أحمد زكي، ولفت في أسباب الرفض إلى أنه غير مرتاح بسبب الفجوة بين محمد رمضان وأحمد زكي في حياتهما أمام الجمهور.

بدورها، رفضت الناقدة الفنية المصرية علا الشافعي تماما ظهور أحمد زكي في مشروع فني سواء على الشاشة التلفزيونية أو السينمائية وسواء في شخص محمد رمضان أو غيره.

كما رأى الناقد المصري سمير الجمل، أن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي مرفوض ليس لشخص محمد رمضان، ولكن لأن أحمد زكي ليس ملكا لأحد حاليا كي يبدي رأيه في الأمر بدلا منه، موضحا أن الوريث الشرعي يعيش في الخارج ورأيه الذي يمكن الأخذ به لن يكون عن الجانب الفني.

وأوضح سمير الجمل أنه لن يستبق الأحداث لأن محمد رمضان بدأ المشروع بالفعل، وأصبح الأمر واقعا وهو ما يحتاج منا المساندة كي يخرج العمل بشكل يليق بأحمد زكي، مبينا أن الأمر لن يتوقف على "رمضان" فقط، ولكن المؤلف والمخرج عليهما مسؤولية كبيرة في هذا الأمر.