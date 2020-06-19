وريث هيثم أحمد زكي يضع شروطا للموافقة على مسلسل "الامبراطور" لمحمد رمضان

وضع الوريث الوحيد للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، شروطا مبدئية للموافقة على تقديم مسلسل يروي سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، ويمثل دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان.

قال رامي عز الدين بركات، وهو الأخ غير الشقيق لنجل أحمد زكي، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إنه على أتم استعداد لإبداء الموافقة المبدئية على المسلسل بعد مراجعة قانونية له، وبعد استحقاقه حق الأداء العلني، واعتباره الوريث الوحيد لهيثم.

كما اشترط رامي عز الدين بركات أن موافقته على المسلسل تتوقف على الصورة التي ستظهر بها شخصيته أخيه هيثم أحمد زكي في أحداثه.

لكن أبدى والد رامي، عز الدين بركات، رفضه التام لتقديم مسلسل عن أحمد زكي، وذلك بحجة أن زوجته هالة فؤاد اعتزلت الفن تماما وتحجبت، وكانت رغبتها عدم الظهور في أي عمل آخر، ولا بد من احترام تلك الرغبة.

وتزوجت الراحلة هالة فؤاد من عز الدين بركات بعد طلاقها من أحمد زكي، وأنجبت منه ابنهما رامي.

فيما اعتبر بلال عبد الغني وهو محامي رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، أن "كل ما يحدث بشأن مسلسل أحمد زكي حاليا لا أساس له من الصحة، لأنه لو كان صحيحا فلا بد من وجود إطار قانوني يجب اتخاذه".

وأشار إلى أنه لم يعرض على رامي عز الدين أي تفاصيل أو سيناريو يخص المسلسل للموافقة عليها أو رفضها.

وبدأ محمد رمضان تحضيراته بشأن مسلسله التلفزيوني الجديد لشهر رمضان 2021، والذي يتناول سيرة الفنان أحمد زكي.

وأعلن رمضان، الأربعاء الماضي، عن تعاقد شركة "سينرجي" للإنتاج مع مؤلف مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول سيرة زكي.