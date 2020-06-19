آلاف المستخدمين يواجهون عطلا فنيا في تطبيق "واتس آب"

أبلغ الآلاف من مستخدمي تطبيق "واتس آب" حول العالم عن ظهور بعض المشكلات التقنية عند استخدامهم للتطبيق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم تسجيل ارتفاع كبير في مشاكل تطبيق المراسلة منذ الساعة الخامسة مساءً، وقال المستخدمون إنهم غير قادرين على معرفة متى كان آخر شخص متصلًا بالإنترنت.

وتتيح هذه الميزة للأشخاص تحديد رؤية آخر مرة كان المستخدم فيها نشطًا على التطبيق، مع تحويل الإعداد لخيار "الجميع" كخيار افتراضي، حيث إن هناك ميزة لتعيين آخر اتصال تمت رؤيته كجهات اتصال فقط أو لا يمكن لأي شخص رؤيته.

كما واجه المستخدمون مشكلة من أن ميزة "آخر ظهور" قد تحولت من "الجميع" إلى "لا أحد" دون علمهم.

ويتعذر على الأشخاص ضبط الإعداد مرة أخرى، أي محاولة العودة إلى الإعداد الأصلي، حيث تظهر رسالة مفادها: "لم يكن واتس آب قادرًا على تغيير إعدادات الخصوصية... الرجاء إعادة المحاولة لاحقًا".

وكانت أكبر نسبة للإبلاغ عن المشكلة في أوروبا، على الرغم من أن المستخدمين من جميع أنحاء العالم كانت لديهم مشكلات مماثلة، ولم توضح "واتس آب" السبب وراء العطل.