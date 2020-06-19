في ذكرى وفاتها الـ19... طبيب سعاد حسني يزعم زواجها من "سيناريست كبير" في أواخر أيامها

زعم عصام عبد الصمد، الطبيب الخاص للفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، أنها كانت متزوجة من سيناريست كبير في أواخر أيامها.

وأشار خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب" من العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، إلى أن سعاد حسني كانت تنوي العودة للتمثيل، وكل شيء كان منظما لها، وكان من المفترض أن يحجز لها على طائرة "لندن-شرم الشيخ"، لكي تجد سامية شقيقة الشاعر الراحل، صلاح جاهين، في استقبالها بالمطار، ثم يعودان سويا إلى القاهرة.

وتابع أن سعاد حسني لم تكن ستذهب إلى منزلها ولكن إلى شقة اشتراها لها، حيث ستلتقي فيها بزوجها "السيناريست الكبير"، الذي قال عبد الصمد إنه لا يتذكر اسمه حاليا.

ولفت إلى أن عنوان الشقة هو 8 شارع طرابلس في حي مدينة نصر، متفرع من شارع عباس العقاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف الدكتور عصام عبد الصمد أن سعاد حسني أوصته بالقيام بثلاثة أمور في أواخر أيامها، الأولى أن يكتب عنها كتابا وهو ما فعله، والثانية أن يزور قبرها كلما جاء إلى مصر وهو ما يحرص عليه دائما، أما الأمر الثالث فهو ألا يُظهر أي صور لها في فترة مرضها، متحديا أن تكون أي صورة خرجت من منزله أو المكان الذي يجلس فيه إطلاقا عنها، سواء معه أو مع غيره.

وتأتي تصريحات طبيب سعاد حسني مع قرب الاحتفال بالذكرى الـ19 على وفاتها في 21 يونيو/ حزيران من كل عام.

ولقيت سعاد حسني مصرعها بالسقوط من شرفة منزلها في العاصمة البريطانية لندن، في حادثة مازال يحوم حولها الغموض في أن يكون الانتحار هو دافعها، كما تشوبها آثار جريمة محتملة.