شرطة الإمارات تناشد الأسر الانتباه لخطر يهدد الأطفال بالموت

وبحسب ما نشرته وكالة "وام"، ناشدت الشرطة الأسر بضرورة تركيب وسائل حماية مثل "مصدات النوافذ" وإبعاد قطع الأثاث المنزلية وألعاب الأطفال كبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات تجنبا لإثارة فضول الأطفال بما يدفعهم للصعود لاكتشاف ما يجري في الشارع ويعرضهم للسقوط والموت.
#شرطة_أبوظبي : غياب الرقابة وراء "سقوط #الأطفال من النوافذ"#وام https://t.co/diwK6vD9Yw pic.twitter.com/IPCNjxaH55— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 20, 2020
وحذرت الشرطة الأسر من المزاح مع الأطفال قرب النوافذ والشرفات أو النظر إلى الأسفل ما يؤدي إلى انفلات الطفل وسقوطه، مؤكدة على ضرورة إغلاق الشرفة دائما والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكن للطفل استغلاله للوصول لحاجز الشرفة.
وشددت الشرطة على أن سلامة الأطفال في المنازل هي مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار بسبب "لحظة من الغفلة أو تهاون في إتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا".
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