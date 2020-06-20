طبيبة تكشف عن وجبات غذائية تقضي على الاكتئاب

كشفت الطبيبة النفسية، ريا باتاغلينو، عن وجبات قادرة على مكافحة الاكتئاب وإنتاج هرمون السعادة.

وبحسب موقع "لونغيفيتي" تقوم عدد من الوجبات على مساعدة الأشخاص بالشعور بتحسن فقد أظهرت دراسات عديدة قدرة أغذية معينة في تخفيف أعراض الاكتئاب. حيث قالت الدكتورة المختصة في الطب النفسي التكاملي الغذائي، للدكتورة ريا باتاغلينو، إن هناك بعض الأغذية التي ينصح بها لدعم الصحة النفسية:

© REUTERS / David Gray 8 فواكه وأطعمة يمكنها منح الشعور بالسعادة في فترة الحجر المنزلي

تحتوي هذه الوجبة على الكثير من المغنيسيوم، إذ توفر المكسرات دهوناً صحية وبروتيناً للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

أسماك مجمدة أو معلبة مع الخضر الورقية

وتعتبر منتجات الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونا، غنية بأوميغا 3. والأحماض الدهنية مفيدة لصحة الدماغ والقلب ولديها قدرة على المساعدة في حالات الاكتئاب وحالات ومشاكل نفسية أخرى. بالإضافة إلى أن الخضر الورقية، تعد مصدراً مثالياً للمغنيسوم.

شوربة الفاصولياء البيضاء مع مخلل الملفوف

الأطعمة المخمرة مرتبطة علمياً بتحسين المزاج لأنها غنية بالبروبيوتيك الذي يساعد في تعزيز صحة الأمعاء والمعدة ويحمي من القلق والاكتئاب. كما أن الفاصولياء البيضاء غنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

ومن الوجبات المفيدة أيضا، "حساء ميسو" الياباني، سهل التحضير والغني بالبروتين والبروبيوتيك.

المعكرونة النباتية والسبانخ

ويشتهر السبانخ بفوائده الغذائية، كما هناك العديد من بدائل المعكرونة الصحية يمكن اختيارها تحتوي على نسبة غذاء جيدة ونسبة منخفضة من السكر.