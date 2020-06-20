بعد 16 ساعة داخل غرفة العمليات.. نجاة ممثلة سعودية من الموت

نجت الممثلة السعودية نوف الناصر من الموت، بعد تعرضها لحادث مروري خطير، كاد أن يتسبب في بتر ذراعها.

وخضعت الناصر لجراحة استغرقت 16 ساعة، وحالتها الصحية الآن مستقرة.

وقال الطبيب المعالج: "فور معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونقلت إلى غرفة العمليات في الحال. تم سريعا توصيل اليد وترميمها لتفادي بترها".

وتابع الطبيب "باشرنا العمل بترميم وتوصيل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك. عقب ذلك تم ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح".

وشكر الطبيب مؤسسة الهلال الأحمر السعودي على جهودهم في كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية للمريضة وسرعة نقلها إلى المركز المختص، بما ساهم في سرعة ونجاح علاجها.