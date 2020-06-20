إنقاذ رجل حاصرته النيران ببطانية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية، نفذها أشخاص من أجل جارهم الذي علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران.

وحدثت الواقعة في الصين، حيث تجمع الجيران أسفل النافذة ممسكين ببطانية كبيرة ليقفز عليها الرجل.

Kind-hearted neighbors removed a vehicle and used blanket to successfully rescue a man trapped outside of his on-fire unit. #EverydayHero pic.twitter.com/3cKCsPxnLo — People's Daily, China (@PDChina) June 19, 2020

وبعد أن اطمأن على نجاته، قفز الرجل من النافذة ليلتقطه المنقذون دون أن يتعرض لأي إصابة.