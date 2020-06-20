بعد اتهامات بالعنصرية.. شركة عالمية توقف بيع كريمات تبييض البشرة

أعلنت شركة منتجات العناية بالبشرة والجسم الشهيرة "جونسون أند جونسون" أنها قررت التوقف عن بيع كريمات تبييض البشرة الرائجة في آسيا والشرق الأوسط.

وأرجعت الشركة قرارها للجدل المثار حول المنتجات، في ظل النقاش العالمي الدائر حول العنصرية وانعدام المساواة العرقية.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدثة باسم الشركة القول إنها "ستتوقف عن بيع منتجات Clean & Clear Fairness، التي تباع في الهند".

Johnson & Johnson said it would stop selling skin-lightening creams in Asia and the Middle East. The decision comes after growing pressure on cosmetics makers to end marketing that suggests fair or white skin is better than darker tones. https://t.co/ZXavQybczL — The New York Times (@nytimes) June 20, 2020

​وكانت الشركة قد أعلنت، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إيقاف خط إنتاج منتجات Neutrogena Fine Fairness، الرائجة في آسيا والشرق الأوسط.

وقالت، في بيانٍ لها، إن "النقاشات التي جرت على مدى الأسابيع القليلة الماضية حول منتجاتنا الخاصة بالتخلص من البقع الداكنة، وتفتيح البشرة، سلطت الضوء على كونها تحمل رسالة مفادها أن اللون الأبيض أفضل من لون بشرتك الفريد..هذا لم يكن مقصدنا على الإطلاق، وإنما قصدنا أن البشرة الصحية بشرة جميلة".

وأفادت الشركة بأنها لن تنتج المزيد من تلك المستحضرات، بعد الآن، ولكن قد يظل بعضها معروضا على أرفف المتاجر حتى نفاد الكمية.