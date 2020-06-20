خبير يجيب... متى لا يتوجب تثبيت مضاد فيروسات على الهاتف؟

أوضح مدير إدارة تطوير سوق الأعمال في شركة "كسيل" الروسية، بيتر دزيوبا، عدم احتياج الهاتف الذكي لمضاد الفيروسات.

وقال الخبير لصحيفة "برايم" إن الحاجة لبرامج مكافحة الفيروسات يحددها نظام التشغيل. على سبيل المثال، الأجهزة التي تعمل بنظام " iOS " لا تحتاج إلى مضاد فيروسات، حيث يتم تنزيل جميع البرامج والتطبيقات من المتجر الرسمي فقط.

وأضاف الخبير "وفي حال تم تثبيت جيل بريك (وهو برنامج يخترق أجهزة آبل)، فذلك يزيل قيود التحميل، ويعرض الهاتف إلى خطورة الاختراق والبرامج الضارة".

ووفقا له، فأغلب الأجهزة الحديثة، ولو كانت تعمل بنظام الأندرويد، لا تحتاج إلى مضاد فيروسات.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة تمكن المستخدم من تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي لشركة "غوغل"، الأمر الذي يمكن أن يعرض الهاتف للفيروسات.

لذلك، دعا الخبير، إلى عدم تحميل وتثبيت التطبيقات الغير رسمية ومجهولة المصدر، وهكذا يمكن عدم تحميل برنامج مكافحة الفيروسات.