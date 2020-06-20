الكشف عن قصة دفع أحمد زكي 100 جنيه ليضرب بـ"القفا"

كشف الإعلامي محمود سعد عن بعض الكواليس في حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في ظل علاقة الصداقة الوطيدة التي كانت تجمعهما.

وقال سعد عبر برنامجه إن صداقته الوطيدة بأحمد زكي بدأت خلال تصوير فيلم "حب فوق هضبة الهرم"، لافتا إلى أنه كان يندمج للغاية في التمثيل ويتقمص الشخصيات بشكل مذهل.

وأوضح سعد أنه حضر تصوير فيلم "الليلة الموعودة"، وخلال أحد المشاهد حيث كان أحمد زكي يجسد شخصية شاب يهرب بضائع من بورسعيد وعند دخوله على الضابط يقوم بتفتيشه فيظهر ما معه، ويقوم المخبر بضربه بالقفا.

الكومبارس الذي كان يقوم بدور المخبر ضرب زكي ضربة خفيفة وانتهى المشهد بمباركة المخرج، إلا أن زكي طالب بإيقاف التصوير وتحدث مع الكومبارس وطلب إعادة المشهد.

وفي الإعادة ضرب الكومبارس، الراحل أحمد زكي بشدة ليصرخ المخرج منفعلا، فما كان من زكي إلا أن قال له "سيبه أنا اللي طلبت. دفعت له 100 جنيه عشان يديني قفا يلوحني زي المخبرين فعلا".

يذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن تقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل عن سيرة حياته يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان 2021.