"كان القرار الصحيح"... أنجلينا جولي تكشف سبب طلاقها من براد بيت

بعد مرور 4 سنوات على انفصالهما، كشفت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، عن سبب طلاقها من النجم الأمريكي، براد بيت.

وأفصحت أنها اختارت طلب الطلاق من براد بيت من أجل أطفالها الستة، بينما تواصل التركيز على شفائهم نفسيا من الانفصال.

وقالت الممثلة الأمريكية لمجلة "فوغ" إنه كان "القرار الصحيح" لإنهاء الزواج، وأشادت بأطفالها الذي وصفتهم بـ"6 أشخاص شجعان وأقوياء جدا".

وتابعت عن أطفالها: "البعض منهم استفاد من صمتي، ويرى الأطفال أكاذيب عن أنفسهم في وسائل الإعلام، لكنني أذكّرهم بأنهم يعرفون حقيقتهم".

والتقت أنجلينا جولي التي تبلغ حاليا 45 عاما ببراد بيت لأول مرة في عام 2005 عندما شاركا سويا في بطولة فيلم الحركة "Mr & Mrs Smith".

وأعلن "الثنائي" ارتباطهما في أغسطس/ آب 2014 في جنوب فرنسا، ولكن بحلول سبتمبر/ أيلول 2016 قدمت جولي طلبا للطلاق من بيت، مستشهدة باختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

ولدى أنجلينا جولي وبراد بيت 6 أبناء، ثلاثة بيولوجيين و3 بالتبني.

وكان براد بيت أفصح في سبتمبر/ أيلول 2019 عن السبب الرئيسي الذي جعله ينفصل عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.

وأشار إلى أن إدمان الكحول الذي كان السبب الأساسي في انفصاله عن جولي.

وتحدث صاحب الـ55 عاما على أنه خضع خلال عام ونصف إلى عدد من الجلسات التي تعمل على مساعدة مدمني الكحول على التخلص من هذه العادة، حيث ساعده المشاركون في التخلي عن الإدمان.

قائلا "هناك رجال عدة يشاركون بصدق مذهل، وشعرت بالأمان في ذلك المكان، حيث لم يكن هناك أي مجال لإطلاق الأحكام، مما يساعدك على ألا تطلق أحكاماً على نفسك أيضا. إلى جانب أن مجرد الكشف عن الجوانب السيئة في نفسك يساعدك على الشعور بالتحرر".