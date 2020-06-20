امرأة تقوم بتفقيس 3 فراخ بط من بيض مباع في المتجر... صور وفيديو

استطاعت امرأة بريطانية بتفريخ ثلاثة من صغار البط عن طريق البيض الذي اشترته من المتجر القريب لمنزلها، بسبب جلوسها لفترة طويلة في الحجر المنزلي.

وقررت تشارلي ليلو (29 عامًا) احتضان البيض أثناء فترة بقائها في المنزل وابتعادها عن عملها كمساعد مدير تجزئة بسبب الفيروس التاجي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، قالت ليليو إنها استوحت الفكرة من مقطع فيديو شاهدته على "فيسبوك" عن شخص يقوم بتفقيس البيض بنفس الطريقة.

وقالت في تصريح للصحيفة، عندما "رأيت بيض البط في المتجر اعتقدت أنها قد تعمل أيضًا، لقد تحدثت مع أمي لفترة وجيزة حول الحصول على بعض البط في فترة الحجر الصحي".

وأضافت ليليو: "اعتقد جزء مني أن العملية لن ينجح أبدًا، ولم يحدث شي لعدة أيام، لكن في اليوم السادس من الحضانة، نظرت في البيض واستطعت مشاهدة الأوردة وجنين صغير جدًا، وهنا بدأت الإثارة".

وقالت "أمضيت يومين كاملين بحضانة الصغير الأول، ولحسن الحظ كان لدي أصدقاء يحادثوني على الهاتف لإبقائي هائة، وبقي الصغير الأول وحيدا لمدة يومين، لذلك صنعت له عشا صغيرا من الخيوط، وبعد أسبوع، انضم إليه أخيه الثاني ثم الثالث".

لكن شركة "كلارنس" وهي الشركة المصنعة لمنتج البيض المباع للاستهلاك البشري، نوهت في تصريح للصحيفة إلى أن تفقيس البيض المباع لا يحدث إلا في "حالات نادرة جدا".

وأضافت الشركة: "بيضنا ينتقل من المزرعة إلى مركز التغليف ثم إلى المستودعات ثم إلى المتاجر، لذلك من الصعب جدا أن يعطي هذا البيض البط".