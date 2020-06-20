أرنولد شوارزنغر يتحدث عن "أغبياء لا يجيدون القراءة"

رفض نجم أفلام الحركة العالمي، أرنولد شوازرنيغر، اعتبار البعض لارتداء أقنعة الوجه من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد أنه "قضية سياسية".

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، قال الخميس "إنه من الإلزامي على السكان ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وفي أماكن الرعاية الصحية مثل المستشفيات والصيدليات، والتي من الصعب فيها البقاء مسافة مترين عن الآخرين".

وتابع: "أظهر العلم أن أغطية الوجه والأقنعة ذات فعالية في الوقاية من المرض، وهي أدوات ضرورية للحفاظ على سلامة من حولك والحفاظ على الأعمال التجارية مفتوحة وإعادة تشغيل اقتصادنا".

وعبّر أرنولد شوارزنيغر عن دعمه لمطلب غافين نيوسوم من المواطنين، ووصف كل من يعتبر ارتداء أقنعة الوجه أنها قضية سياسية أنه "غبي تماما".

وغرد بطل أفلام "ترمينيتور" (72 عاما) عبر حسابه على موقع "تويتر": " "إنها ليست قضية سياسية، وأي شخص يجعلها قضية سياسية هو غبي تماما لا يستطيع القراءة".

This is 100% the right move. This will help us beat this terrible virus. The science is unanimous - if we all wear masks, we slow down the spread and can reopen safely. It’s not a political issue. Anyone making it a political issue is an absolute moron who can’t read. https://t.co/N0FmCwDU5w — Arnold (@Schwarzenegger) June 18, 2020

وكان أنولد شوارزنيغر يشغل منصب حاكم كاليفورنيا من عام 2003 إلى 2010.

يشار إلى أن أرنولد شوارزنيغر تبرع بمبلغ مليون دولار لصالح حملة المستجيبين في الخطوط الأمامية، التي تهدف إلى معالجة النقص في أقنعة الوجه والأثواب والقفازات وغيرها من الإمدادات الحيوية" لحماية المهنيين الطبيين.