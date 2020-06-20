بعد اختبار 4 أشهر... "غوغل" توقف خدمة حصرية في أمريكا

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم السبت، انتهائها من البرنامج التجريبي لخدمة خاصة وحصرية في الولايات المتحدة، انطلقت قبل 4 أشهر.

وبحسب موقع "درويد لايف"، فالخدمة التي تم تفعيل تجربتها في شهر فبراير/ شباط كانت ترسل للمستخدمين مطبوعات مختارة من مكتبات صورهم الموجودة في حساباتهم على "غوغل" اعتمادا على خوارزمية، وذلك مقابل دفع رسوم اشتراك شهرية قيمتها 7.99 دولار.

ويسمح الاشترك الشهري بحصول المستخدم على 10 مطبوعات مقاس 6X4 سم والتي تم التقاطها خلال الـ30 يوما الماضية فقط.

كما كان من مميزات الخدمة أنها تتيح إضافة سمات محددة "Themes" للمطبوعات، مثل "الأشخاص والحيوانات الأليفة" و"المناظر الطبيعية"، و"القليل من كل شيء" كخيارات للمستخدمين قبل طبع مطبوعاتهم.

Google Photos stops printing subscription service https://t.co/cS0CF01F3K — Android Indonesia (@Indo_Android) June 20, 2020

وأرسلت "غوغل" إشعارا للمشتركين أن الخدمة لن تكون متاحة بعد 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال في إشعارها: "نشكركم على تعليقاتكم القيمة خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد زودتمونا بالكثير من المعلومات المفيدة حول كيفية تطوير هذه الميزة والتي نأمل في إتاحتها على نطاق أوسع، كونوا مستعدين لتحديثات مستقبلية".

ولم تحدد "غوغل" ما إذا كانت ستعيد إطلاق الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل أو إذا قررت تعليقها إلى أجل غير مسمى.