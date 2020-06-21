"ميوزك أووردز" تشيد بتفوق عمرو دياب على منصات الاستماع

وجاء في بيان، "ميوزك أووردز": "عمرو دياب هو ملك مصر على "iTunes"، ويحتل المراتب الخمس الأولى، بأغنيات "كل حياتي" في المركز الأول ، و"أحلى وأحلى" في المركز الثاني، و"معدي الناس" في المركز الثالث ، و"سهران" في المركز الرابع ، و"كل حياتي" في الخامس .. عمرو دياب يحكم مخطط ألبوم "iTunes" في مصر".

كما أصبح عمرو دياب الأكثر شعبية على منصة "أنغامي"، حيث قال البيان، "أصبح عمرو دياب ملك "Deezer" الجديد وأول فنان بالشرق الأوسط يتخطى المليون متابع على المنصة! كما كرمت Spotify دياب بنيويورك الصيف الماضي باعتباره أكثر الفنانين العرب متابعة على مستوى العالم بلوحة ضخمة في تايمز سكوير!".

وأشارت ميوزك أووردز، أن الفنان المصري اشتهر على "Apple Egypt"، "وتحتل ألبوماته وأغانيه الفردية غالبًا أفضل 10 أغان فردية وألبومات على الرغم من أن الجمهور الأصغر سنًا أصبح أكثر تأثرًا بالموسيقى الغربية.. لا يزال معظم محبي الموسيقى العرب يريدون بعض المحتوى المحلي".