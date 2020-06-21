شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه اعتذارا لجميع الفنانين

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمن عبد العزيز، اعتذارا لجميع الفنانين في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأوضاع الأخيرة التي مر بها والتي جعلته "عصبيا".

وقدم الفنان المصري في منشور له على حسابه الرسمي في "فيسبوك" اعتذارا لجميع الفنانين جاء فيه "أريد أن أعتذر لأصحابي في المهنة، إذا صدر مني شيء غريب وجديد عليّ تجاههم. اعذروني فلا أحد يعلم كم المشاكل التي أنا فيها منذ سنتين. وللأسف جعلتني عصبياً جدا".

وأضاف: "آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".

ووجه الفنان المصري في وقت سابق انتقادات حادة لاخته الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، على خلفية علاقتها بالفنان أحمد العوصي، قبل أن يعلنا الزواج بشكل رسمي في وقت سابق.