بالفيدي..عروسان يحتفلان بزواجهما بطريقة غريبة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لقيام عروسان بالاحتفال بزواجهما بطريقة أثارت استغراب الكثيرين.

وأظهر المقطع عروسان في وسط الشارع وقاموا الاحتفال بالمناسبة من خلال قيام سيارة بالتشفيط دائريا حولهما.

وقد اجتمع أهالي المنطقة وحتفلوا بالمناسبة مع العروسين الذين طلبا السيارة للاحتفال بالمناسبة بطريقة مختلفة وتعد هي الأولى من نوعها.