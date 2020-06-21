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    الأب مع أبنائه

    مراعيا كورونا... غوغل يمنح فرصة لمستخدميه بتهنئة آبائهم في "يوم الأب العالمي"

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    قرر محرك البحث الأمريكي "غوغل" أن يحتفل بيوم الأب في 2020 بطريقة مختلفة ومميزة، وذلك بمنحه فرصة لمستخدميه لتهنئة آبائهم في تلك المناسبة.

    وقامت "غوغل"، اليوم الأحد، بتغيير شعارها اليوم لكي يتناسب مع يوم الأب، والذي هو قابل للنقر من أجل تصميم معايدات لكل الآباء وإرسالها حول العالم.

    وجاءت فكرة "غوغل" هذا العام بإرسال معايدات رقمية إلى الآباء مراعاة لسياسة "التباعد الاجتماعي"، وإقامة الملايين داخل منازلهم تنفيذا لتعلميات الحجر المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

    وعند النقر على شعار "غوغل" يصبح المستخدمين قادرا على على تصميم بطاقة معايدة افتراضية باستخدام رموز مثل القلوب المتحركة والبطريق الامبراطور وخيول البحر، مع إمكانية تغيير خلفية البطاقات.

    وتقول "غوغل": "سواء كانوا قريبين أو بعيدين ، اجعل الأب قطعة فنية صغيرة من قلبك في رسومات الشعار المبتكرة التفاعلية لصناعة البطاقات الرقمية اليوم".

    يتم الاحتفال بيوم الأب كل ثالث أحد في شهر يونيو/ حزيران.

    من المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس/ آذار. وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس/ آذار، ومنها أمريكا اللاتينية، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

    أب وطفل
    © CC0 / Pixabay
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    وتحتفل بلدان أخرى بعيد الأب في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران، ومنها أمريكا، بينما تحتفل به الدول العربية في يوم 21 يونيو/ حزيران، واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول وهي "فلسطين وسورية واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي".

    جدير بالذكر أن قصة "يوم الأب" تعود إلى فتاة تدعى سونورا لويس سمارت من ولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1909 بعد أن استمعت لموعظة في عيد الأم، فأرادت أن تكرم والدها وليم جاكسون سمارت، الذي توفيت زوجته عام 1898 وتولى هو تربيتها مع إخوتها الستة.

    وقدمت سمارت وقتها عريضة تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وشهدت مدينة سبوكِين أول يوم لعيد أب في 19 يونيو/ حزيران عام 1910.

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