سائق سيارات "فورمولا 1" المخضرم في حالة خطيرة ومستقرة بعد حادث سير في إيطاليا

وأشارت وكالة "رويترز إلى أنه لا يزال الإيطالي أليكس زاناردي سائق فورمولا 1 السابق يرقد في قسم العناية المركزة في المستشفى في حالة خطيرة لكن مستقرة اليوم الأحد بعد تعرضه لحادث سير خطير يوم الجمعة خلال مشاركته في سباق على متن دراجته اليدوية في إيطاليا.

Alex Zanardi will inspire you Listen to him talk about his extraordinary life in this week's podcast >> https://t.co/yl0P5D6RzI#F1 @lxznr pic.twitter.com/aI3oYwYlrx — Formula 1 (@F1) June 17, 2020

​وكان زاناردي، 53 عاما، قد فقد ساقيه ونجا من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث كبير، خلال مشاركته في بطولة لسباقات السيارات في ألمانيا في 15 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال مستشفى سانتا ماريا آلي سكوتي في مدينة سيينا الإيطالية الذي نقل إليه المصاب بعد الحادث في بيان اليوم الأحد إن زاناردي لا يزال في قسم العناية المركزة تحت التخدير وإنه يتنفس بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.

Just heard about Alex Zanardi’s accident. My thoughts are with his family and hoping for good news on his recovery. A true sporting icon and someone who inspired me more than words can say with his attitude to disability. pic.twitter.com/g9bf9kqfKE — Alex Brooker (@alex_brooker) June 20, 2020

​وأضاف البيان إن حالة زاناردي خلال الليلة الماضية "كانت مستقرة على مستوى الوظائف الحيوية والجهازين التنفسي والدوري بينما ظل الوضع خطيرا على مستوى الجهاز العصبي."

وأكد بيان المستشفى أن "حالة الاستقرار العامة الحالية لا تلغي إمكانية تدهور الحالة."