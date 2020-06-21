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    عسل

    أشهر 12 طريقة عالمية للكشف عن العسل المزيف

    © Fotolia / Solstizia
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    يشتهر العسل بفوائده الصحية لاحتوائه على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في العديد من العمليات الضرورية، لكن العسل مصنف عالميا من بين أكثر المواد الغذائية التي تتعرض لعمليات الغش والتلاعب بمكوناته.

    واستثمرت الكثير من الشركات حول العالم سمعة العسل الغذائية الشهيرة لكسب أرباح كبيرة من خلال عمليات الغش التي تطبق على المحتويات، ما يسبب نتائج عكسية غير متوقعه لدى المستهلكين، بسبب اختلاف مكونات العسل المغشوش عن العسل الطبيعي، وبالتالي فإن الفوائد الكبيرة للعسل النقي تنقلب لتتحول إلى أضرار عند استهلاك العسل المزيف.

    تلسكوب متري في مرصد كوروفك الفلكي التابع لجامعة الأورال الفيدرالية
    © Photo / Press Office of the Ural Federal University
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    العسل النقي يجب أن يأتي مباشرة من النحل، وليس من المصنع، ويطلق عليه العسل "العضوي" أو "الطبيعي" في المحلات، ويتم تصنيع العسل النقي بالكامل من قبل النحل التي تتغذى على الزهور.

    وحدد موقع "albeena" المتخصص بمنتجات العسل والنحل، 13 طريقة لاكتشاف العسل المزيف، مع التأكيد على أن العسل يفقد خصائصه الغذائية في حال قطفه قبل أن ينضج، حيث يحفظه النحل لمدة شهر في أقراص العسل للحصول بعدها على منتج عالي الجودة، وهذه الطرق هي:

    اللزوجة

    العسل الحقيقي ليس لزجًا إذا تم فركه بين أصابع، لكن العسل المزيف لزج بسبب المحليات المضافة إلى تكوينه، ومن السهل اختبار هذا الاختلاف ووهو ملحوظ بشكل واضح.

    الملمس

    العسل الحقيقي ذو ملمس سميك جدًا، ويستغرق وقتًا عند تحريكه، في حين أن العسل المزيف يتميز بسيلانه السريع وانسكابه، وأفضل طريقة لاختبار ذلك هي معرفة الوقت الذي يستغرقه انسكاب العسل من جانب البرطمان إلى الجانب الآخر عند قلبه، أو وضع قطرات من العسل على إصبعك ومعرفة ما إذا كان يجري على الفور.

    الرائحة

    العسل الحقيقي له رائحة زهرية معتدلة ويمكن أن تتغير هذه الرائحة بالتسخين والتبريد، ولكن العسل المزيف غالبًا لا يحتوي على رائحة على الإطلاق، أو يمكن أن يكون له رائحة حامضية، ولمعرفة الفرق يحتاج الشخص للقليل من التدريب.

    التدفئة

    تعريض العسل الطبيعي للحرارة ينتج عنه تماسك أكبر ولا ينتج أي رغوة أو فقاعات بعكس العسل المزيف والذي ينتج فقاعات ولن يتكرمل أبدًا.  

    اختبار الخبز

    انشر العسل على شريحة خبز بملعقة صغيرة، ستلاحظ أن العسل الحقيقي يتماسك في غضون 60 ثانية تقريبًا. لكن العسل المزيف لن يتماسك أبدًا، مما يجعل الخبز رطبًا بعكس العسل الطبعي.  

    التذويب

    لا يذوب العسل الحقيقي في الماء، بل يستقر في قاع الماء مثل كتلة، وإذا تم تقليبه يمكن أن يذوب بعد فترة طويلة نسبيا، أما العسل المزيف يذوب على الفور بشكل واضح.

    اختبار عود الثقاب

    اغمس عود ثقاب في العسل،  إذا كان العسل حقيقيًا وطبيعيا فإن عود الثقاب سيشتعل بسهولة بعد غمره، وفي حال كان العسل مغشوشا فإن العود لن يشتعل بسبب الرطوبة العالية.

    الشوائب

    غالبًا ما يشتمل العسل الحقيقي على شوائب صغيرة، منها على سبيل المثال أجزاء من حبوب اللقاح أو بعض الجسيمات متغيرة اللون. لكن العسل المزيف لن يحتوي على شوائب، حيث يكون بشفافية واضحة وبملمس متسق وناعم.

    التوابل
    © Photo / Pixabay License
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    اختبار المشروبات الروحية

    يمكنك اختبار ما إذا كان العسل حقيقيًا أو مزيفًا عن طريق دمجه مع مواد ميثيلية، عند خلط العسل الحقيقي مع المشروبات الروحية الميثيلية، سيستمر العسل في الاستقرار في قاع أي وعاء، لن العسل المزيف يذوب بسرعة كبيرة في الميثيل ويجعل المحلول يبدو حليبيًا.

    المذاق

    طعم العسل الحقيقي النقي يبقى فقط لبضع دقائق، لكن طعم عسل المزيف يبقى لفترة أطول من الوقت حيث يحافظ السكر على طعمه المستمر في الفم.

    الامتصاص

    العسل الحقيقي لا ينفذ بسهولة، على سبيل المثال، إذا تم وضع قطرات من العسل الطبيعي على ورق نشاف، فستبقى في الأعلى ولن يتم امتصاصها. إذا سكب على مادة قماش بيضاء، لن يصبغ العسل القماش، أما العسل المزيف فيتم امتصاصه بسرعة في ورق النشاف، ويؤدي إلى تلطخ القماش.

    اختبار صفار البيض

    إذا وضعت عسلًا حقيقيًا في وعاء يحتوي صفار بيضة، سيبدو الصفار كما لو أنه يتعرض للطهي عندما تقليب الخليط. أما العسل المزيف، لن يكون هناك أي تغيير على صفار البيض عند تنفيذ هذه العملية بل سيحافظ على ماهيته.

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