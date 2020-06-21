وصفة سحرية لإنقاص الوزن عن طريق الفول السوداني

تقول الأسطورة المرتبطة بأنظمة فقدان الوزن إنه يجب على المرء ‏أن يأكل الطعام المسلوق والمنتجات الغذائية الصحية الأخرى من ‏الخضروات الطازجة والفواكه، التي بعضها يكون غير محبب ‏للكثيرين، حتى يتمكن من فقدان الوزن. ‏

ولكن في الواقع، لا يدرك الكثير من الناس انه يمكن للمرء أن ينقص ‏وزنه عن طريق تناول الفول السوداني فقط.‏

وكشف تقرير منشور في شبكة "زي نيوز" الهندية، أنه يمكن للمرء ‏إنقاص وزنه عن طريق تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية ‏والكربوهيدرات الصحية.‏

وأشار الخبراء إلى أن أفضل تلك الخيارات التي يمكن للإنسان أن ‏يلجأ لها في قوائم تلك الأطعمة هي: " الفول السوداني ".‏

وأكد الخبراء أن الفول السوداني، منتج غني للغاية بالبروتين ‏والدهون والألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى. ‏

يمكن إضافة الفول السوداني إلى الحلويات والكعك والحلويات، ‏ويمكن تناوله كوجبات خفيفة، فهو طعام يوصف بأنه "متنوع" ‏يصلح لكل أنواع الوجبات والأطعمة.‏

وفقًا لدراسة، نشرت في مجلة "جورنال أوف نيوتريشن" العلمية ‏المتخصصة، أنه يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ‏وبالأخص "الفول السوداني" في حرق المزيد من السعرات الحرارية.‏

كيفية العمل

وفقًا للخبراء، لا يمكن لأسنانك أن تكسر الفول السوداني إلى قطع ‏صغيرة ضرورية للهضم. ‏

لذلك، يمتص جسمك سعرات حرارية أقل ويتم إخراج البقايا من ‏خلال النفايات وفضلات الطعام اليومية‎.‎

ويحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، ويمكن ‏تناوله بين الوجبات لتقليل الأكل بنهم، كما أنه يساعد في حركة ‏الأمعاء السهلة بسبب محتواه العالي من الألياف‎.‎

فوائد أخرى

ويمكن أن يساعد الفول السوداني في تحسين صحة القلب، لأنه ‏يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة وصحية أكثر من الدهون ‏المشبعة‎.‎

ونظرًا لأن الفول السوداني يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر ‏في الدم، فإنها لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم ‏وهي ممتازة لمرضى السكر أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ‏بمرض السكري. ‏

ويمتلك الفول السوداني نسب سكر منخفضة لا يمكن أن تسبب ‏ارتفاعا في نسب السكر في الدم على الإطلاق، كما أن تساعد في ‏القضاء على الكوليسترول السيء في الدم، وتزيد من نسب ‏الكوليسترول الجيد.‏