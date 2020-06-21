كيف ردت أمينة خليل على السر الذي كشفته هالة صدقي عنها

ردت الممثلة المصرية، هالة خليل، على السر الذي كشفته الفنانة هالة صدقي عنها، وذلك عقب بدء عرض مسلسلهما التلفزيوني الجديد "ليه لأ"، المعروض على منصة "شاهد" للبث الرقمي.

وكانت هالة صدقي صرحت لبرنامج "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث" في أوائل شهر يونيو/ حزيران إنها تلقت بعد عرض المسلسل مكالمة من سيدة مجهولة أشادت بدورها كأم لبطلة العمل من حيث حزمها معها ورفضها لأفعالها وهروبها في يوم زفافها.

وكشفت هالة صدقي أن تلك السيدة هي والدة أمينة خليل، التي قالت لها: "أنا مبسوطة أوي من الكلام الذي قلتيه لابنتك في المسلسل، لأن كان نفسي أقول الكلام ده لابنتي، انتي هديتيني وريحتيني نفسيا".

وأردفت صدقي ضاحكة أن والدة أمينة خليل لا تستطيع أن تخبر ابنتها بما قالته هي لها في المسلسل، وأنها ردت عليها بأنها لو كانت تعلم بهذا الأمر لكانت "فشّت غلّها" في أمينة بالمسلسل، بحسب تعبيرها.

من جانبها، ردت هالة خليل على السر الذي كشفته هالة صدقي عنها بنفيها وجود أي ربط بين شخصيتها في الواقع والمسلسل.

وقالت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "ربما كل أم في الدنيا تريد أن تقول لابنتها مثله؛ لكن هذا لا يعني أن هناك أي ربط بين شخصيتي في الواقع والمسلسل، وأنا لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية في الإعلام".

وترى أمينة خليل أن "ترك بطلة المسلسل "عاليا" منزل أسرتها لتعيش مستقلة في منزل ليس هو رسالة المسلسل بقدر التركيز على الدوافع التي جعلت هذه الفتاة تصل لقرار ترك منزل الأسرة؟ وما الذي ستخرج به من التجربة؟ خاصة وأن والدتها (هالة صدقي) لم تكن تسمعها على الإطلاق، وبالتالي فإن رسالة العمل الأساسية هو أن الأهل يجب أن يسمعوا أبناءهم، خاصة البنات".

ويشهد مسلسل "ليه لأ" على أول بطولة مطلقة لأمنية خليل في الدراما التلفزيونية، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.