صناديق بـ 3 أضلاع... طريقة مبتكرة لحماية التلاميذ من كورونا… فيديو

تسعى العديد من دول العالم لاستئناف الدراسة في المدارس والجامعات بصورة تدريجية مع توفير الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.

لكن قلة الاعتمادات المالية، دفعت بعض الدول للبحث عن حلول بديلة تسمح باستئناف الدراسة داخل الفصول بأقل التكاليف.

ونشر موقع "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قال إنه يرصد طريقة مبتكرة لمدرس في جنوب أفريقيا استطاع إنشاء عوازل بلاستيكية بي كل طالب وآخر بأدوات بسيطة، لتكون حلا يوفر لهم الحماية ويسمح لهم باستئناف الدراسة بأمان.

Teachers in South Africa have come up with a DIY solution to shield their students from the #coronavirus. pic.twitter.com/ZgVuvitqtc — DW News (@dwnews) June 21, 2020

وتقع المدرسة في مدينة كيب تاون، في جنوب أفريقيا، حيث تعاني المدارس من صغر الفصول الدراسية، وهو ما يعني أن توفير التباعد الاجتماعي يمثل تحديا بالنسبة لهم.

واستطاع المدرس مارتين ليكس، تحدي هذه المشكلة بالبحث عن حل بديل بطريقة مبتكرة تتلخص في إقامة صندوق بثلاثة أضلاع حول كل طالب لجعله منفصلا عن الآخرين.

ويقول ليكس: "ليس لدينا المال اللازم للإنفاق على تدابير حماية الطلاب، وليس لدينا مساحات كبيرة لتحقيق التباعد الاجتماعي، لذلك فكرنا في هذا الحل، لاستئناف الدراسة وحماية الطلاب".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 8.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 464 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.