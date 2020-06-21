سيدة تثير الجدل بسبب طريقتها في تعليم رضيع السباحة... فيديو

ويظهر في الفيديو السيدة وهي تلقي الطفل في الماء بقوة، قبل أن تهبط لتعليمه السباحة.

سيدة تثير الجدل بسبب طريقتها لتعليم رضيع السباحة وكيف ترميه في الماء بقوة! pic.twitter.com/cANfSRtxmb — Screen Mix (@ScreenMix) June 21, 2020

ولم يبكي الطفل أو ينزعج، كما نجح في الاعتدال والسباحة على سطح الماء.