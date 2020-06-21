لحظات مرعبة لأسد يتجول بحرية في شوارع كاليفورنيا... صور وفيديو

أعلن مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا، أنه تم القبض على أسد كان يتجول بحرية في شوارع وسط مدينة سان فرانسيسكو، الخميس الماضي.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، رجحت السلطات أن يكون الشبل قتل العديد من "الجرابيات" في حديقة حيوانات سان فرانسيسكو.

وأوضحت الشبكة أن "الشبل يعود لفصيلة (أسد الجبال)، ويبلغ وزنه 50 رطلا، فيما يُعتقد أنه لم يبلغ العامين من عُمره بعد. وقد تم فحصه بحديقة حيوانات أوكلاند، قبل أن يتم إطلاقه في محمية برية".

At around 12:30 am I spotted a mountain lion roaming the streets of Russian Hill. I followed from inside my car and lost visual contact near intersection of Greenwich and Jones. Be safe when walking alone at night or when walking your pets. I reported the sighting to @SFPD pic.twitter.com/xlreghRSaJ — Fernando Robles (@Ing_Fehr) June 16, 2020

وكشفت حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أنه تم العثور على 3 "جرابيات" نافقة داخل أقفاصها الخارجية، الأمر الذي يرجح أن يكون الشبل وراء ذلك.

وفي بيان لها، ذكرت قناة «KTVU» التابعة لـ"فوكس نيوز"، أن حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أفادت بأن النتائج تشير إلى أن وفاة اثنين من حيوان "الوالارو"، و"الكنغر الأحمر"، بسبب حيوان بري من آكلي اللحوم.

APOCALYPSE COMING? A mountain lion was spotted strolling along the Embarcadero and in SF's Russian Hill neighborhood overnight. https://t.co/7AzuNqvgFn pic.twitter.com/VygTHzqJ8u — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 16, 2020

وأشارت إلى أنها "تبحث في ما إذا كان هذا الشبل هو الجاني أم لا".

وفي السياق، كشفت المتحدثة باسم رعاية الحيوان، ديب كامبل، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن المسؤولين يحصلون على تقارير بشأن تجول شبل أسد الجبال في سان فرانسيسكو مرة واحدة كل عام.

This 15-month-old, 68-pound male mountain lion, spotted by @SFPDSouthern near @SFPD HQ, was safely released by @CaliforniaDFW at an open preserve after getting a clean bill of health by an @oakzoo veterinary team pic.twitter.com/PlYBsyezyp — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 19, 2020

وأوضحت أن "الحيوانات تأتي على طول ساحل المحيط الهادئ من التلال جنوب المدينة؛ لكنها تلتمس طريق العودة في النهاية إلى البرية".

لكنها في نفس الوقت أكدت أنها لم تشاهد أسد الجبال في وسط مدينة سان فرانسيسكو من قبل.