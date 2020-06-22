"دي جي" خالد ذو الأصول الفلسطينية يزورعيادة للأسنان بملابس واقية من "كورونا"...صور

وقام خالد بزيارة لعيادة الأسنان مرتديا ملابس للوقاية من فيروس "كورونا" تشبه التي يرتديها الأطباء في المستشفيات المخصصة لمحاربة الفيروس.
وعلّق على صورة نشرها على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا: "العب معها إذا كنت تريد، لدي أطفال ولا أمارس تلك الألعاب، اليوم الأول أخرج به بعد 3 أشهر ونصف".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Play wit it if you want (🦠) I got kids I don’t play games 🤲🏽 First day out the crib in 3 and half months 😷
فعلى الرغم من تخفيف ولاية فلوريدا لقوانين الحجر، إلا أن الموسيقي فضل عدم المخاطرة، ليقوم بارتداء هذه الملابس لعدم إصابته أو نقله للفيروس.
وقام بزيارة للعيادة لمعاناته من آلام في أحد أسنانه لمدة طويلة.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My first day out the crib and I had get my root canal 🦷 taken out my root canal 🦷 that I had gave me pain over 15 years . I want to thank The office BLUM-Nico Oral Surgery Associates Dr.Nico and team who was excellent! Taking out the root canal very grateful for your help . Thank u Dr.Mereos Dr. Kopf for the recommendation team work . Swipe for the experience NEW ALBUM IN THE WORKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @wethebestmusic
يذكر بأن عارضة الأزياء، نعومي كامبل، سبق وأن ظهرت بمثل هذه الملابس بشعار لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس والإكسسوارات.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista Full video coming on my YouTube soon… All bought on @Amazon 6 weeks ago
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)