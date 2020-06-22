"دي جي" خالد ذو الأصول الفلسطينية يزورعيادة للأسنان بملابس واقية من "كورونا"...صور

فاجأ المنتج الموسيقي الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية، دي جي خالد، متابعيه ومحبيه بالظهور بعد انقطاع لمدة 3 أشهر ونصف الشهر من الحجر الصحي، بشكل غريب خلال زيارته لعيادة الأسنان.

وقام خالد بزيارة لعيادة الأسنان مرتديا ملابس للوقاية من فيروس "كورونا" تشبه التي يرتديها الأطباء في المستشفيات المخصصة لمحاربة الفيروس.

وعلّق على صورة نشرها على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا: "العب معها إذا كنت تريد، لدي أطفال ولا أمارس تلك الألعاب، اليوم الأول أخرج به بعد 3 أشهر ونصف".

فعلى الرغم من تخفيف ولاية فلوريدا لقوانين الحجر، إلا أن الموسيقي فضل عدم المخاطرة، ليقوم بارتداء هذه الملابس لعدم إصابته أو نقله للفيروس.

وقام بزيارة للعيادة لمعاناته من آلام في أحد أسنانه لمدة طويلة.

يذكر بأن عارضة الأزياء، نعومي كامبل، سبق وأن ظهرت بمثل هذه الملابس بشعار لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس والإكسسوارات.