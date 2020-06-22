توضيح مهم بشأن وفاة رضيع نجم "مسرح مصر"

نشرت الممثلة المصرية، سارة درزاوي، توضيحا بشأن سبب وفاة رضيع نجم "مسرح مصر" أوس أوس، البالغ من العمر 3 أشهر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ونفت درزاوي وهي إحدى نجوم عروض "مسرح مصر" إن كان رضيع أوس أوس توفي إثر سقوطه على الأرض، وإنما جاءت الوفاة طبيعية.

وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "علي" ابن أوس أوس ورويدا الصغير "عمره 3 شهور" توفاه الله وفاة طبيعية... ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم.. مفيش كلام ممكن يخفف الألم.. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب.. ويا رب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته علي نفوسكم ويربط علي قلبكم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وسليمان عيد.

وكان أوس أوس، نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".

وشارك أوس أوس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وانتصار.