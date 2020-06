توضيح مهم بشأن وفاة رضيع نجم "مسرح مصر"

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون... "علي" ابن أوس أوس و رويدا الصغير " عمره ٣ شهور " توفاه الله وفاة طبيعية ... ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم .. مفيش كلام ممكن يخفف الألم .. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب .. و يا رب يكون سبب رحمة و مغفرة ليكم و ينزل سكينته علي نفوسكم و يربط علي قلبكم إنا لله و إنا إليه راجعون