9 قوى "سرية" يمتلكها هاتف آيفون

إن اختصارات المساعد الصوتي "سيري" واحدة من أدوات "أبل" الأقل استخداما وشيوعا، التي يمكن أن تجعل هاتف "آيفون" الخاص بك أكثر قوة وفائدة مما هو عليه بالفعل.

ويقوم تطبيق "Shortcuts" (الاختصارات) من "أبل" بإنجاز المهام الشائعة والروتينية التي تؤديها بشكل يومي، مثل تشغيل الموسيقى وإيقاف خاصية "عدم الإزعاج" وقراءة رسائلك، بل وسماعك "نكتة"، وكل ذلك يمكن تشغيله بمجرد قول "مرحبا سيري، صباح الخير".

وللاستفادة من كل ذلك، عليك أولا تثبيت تطبيق "Shortcuts" من متجر "أبل"، ثم تأكد من إضافتها إلى "Today View Widget" وذلك بالتمرير سريعا إلى اليمين على شاشة " آيفون " الرئيسية والنقر على "Add Widget" في أسفل الشاشة، وأخيرا انقر على زر علامة الجمع الخضراء بجوار (الاختصارات).

الخطوة الثانية هي أن تضمن أن تكون كل الاختصارات الموجودة في تطبيق "Shortcuts" موثوق فيها، وذلك لأن هناك اختصارات من تصميم مستخدمين آخرين تتطلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

وقبل إضافة أي اختصار لم يتم التحقق منه، ستحتاج إلى الانتقال إلى "الإعدادات" في الهاتف ثم النقر على "الاختصارات" وتفعيل خيار "Allow Untrusted Shortcuts" أو السماح بالاختصارات غير الموثوق بها.

وفي السطور التالية 9 اختصارات أو قوى سرية من المؤكد أنك ستجدها مفيدة في هاتفك "آيفون":

1) الحصول على مساعدة عند توقيفك من الشرطة

ظل اختصار "Siri, I'm getting pulled over" موجودا منذ أكثر من عام الآن، لكنه عاود الظهور مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية خلال احتجاجات "Black Lives Matter".

وبعد إعداد الاختصار، يمكنك إخبار "سيري": "لقد تم سحب سيارتي"، وسوف يرسل هاتفك موقعك الحالي إلى صديق أو فرد من العائلة، كما يبدأ التسجيل تلقائيا من الكاميرا الأمامية على هاتفك.

Here is a shortcut for the Apple Shortcuts app on iOS that is extremely useful. I will link the shortcut in the comments https://t.co/fmExm7ZPki pic.twitter.com/O8tBMfVhwU — Cupid Hacks (@CupidHacks) June 15, 2020

2) مدقق إملائي

يعد التصحيح التلقائي أمرا رائعا، ويمكنك من خلاله نسخ أو مشاركة أي فقرة نصية من تطبيق آخر إلى تدقيق اختصار التدقيق الإملائي، والذي سيتحقق من وجود أخطاء إملائية ويعرض لك نصا تم تصحيحه.

3) أسعار "أمازون"

يعد "CamelCamelCamel" موقعا ملائما لتتبع تاريخ أسعار السلع المدرجة موقع التسوق الشهير "أمازون" بل وتاريخ بيعها.

باستخدام هذا الاختصار، يمكنك تسريع عملية البحث عن صفحة عنصر على موقع التتبع، وحتى الحصول على تنبيهات عندما ينخفض ​​السعر إلى السعر المحدد. وعندما تجد سلعة محددة على تطبيق "أمازون"، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "CmlCmlCml" من قائمة اختصاراتك المتاحة.

4) عدم الإزعاج

من خلال "الاختصارات" يمكنك التحكم بسهولة في كتم صوت "آيفون" لفترة محددة من الوقت باستخدام مؤقت عدم الإزعاج.

5) تقوية البطارية

إذا كنت تخاف على عمر بطارية هاتفك وسط استهلاكك الشديد له، فإن هناك اختصارا على موقع "ريديت" قادر على الاحتفاظ بالدقائق القليلة الأخيرة من طاقة البطارية.

6) إنشاء ملف "جيف" باستخدام الكاميرا

يفتح اختصار "Shoot a GIF" تطبيق الكاميرا ويلتقط عددا محددا من الصور (أربع صور افتراضيا)، وبعد التقاط الصورة الأخيرة يتم دمجها في صورة متحركة يمكنك حفظها أو مشاركتها.

7) إنشاء ملف "بي دي إف" أصبح سهلا

من خلال بضع نقرات فقط يمكنك تحويل أي مستند أو صفحة ويب إلى ملف "بي دي إف" يمكنك حفظه أو مشاركته باستخدام اختصار "Make PDF".

8) فتح الملفات المضغوطة

يمكنك فتح الملفات المضغوطة "Unzip" على هاتفك من أجل إجراء تعديل على محتواها من خلال اختصار "Unzip and Save".

9) توسيع عناوين الويب المختصرة.. من أجل أمانك

يمكن استخدام الروابط المختصرة بطرق شريرة لإخفاء الوجهة الحقيقية لعنوان "URL"، وإذا كنت تشك في أن الرابط المختصر مثل رابط "بيتلي" سينقلك إلى موقع مريب، فاستخدم اختصار "Expand URL" لعرض وجهته الحقيقية.

انسخ عنوان "URL" الذي تشك فيه ثم قم بتشغيل اختصار "Expand URL"، وعند الانتهاء من تشغيله قم بلصق عنوان "URL" الموسع في متصفح "سفاري" أو تطبيق "Notes" لفحص مصدره.