أبناء عمرو دياب يهنئون والدتهم في يوم الأب... صور

احتفل أبناء المطرب المصري، عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتهم، زينة عاشور، أمس الأحد، والذي يتزامن مع احتفالية أخرى هي يوم الأب.

وشاركت كنزي دياب صورة لها مع والدتها عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها: "بينما الجميع يحتفل بعيد الأب، كل سنة وأنتِ طيبة".

© Photo / Instagram/ kinzydiab تهنئة كنزي عمرو دياب لوالدتها بمناسبةعيد ميلادها

وفي صورة أخرى شاركتها، تظهر كنزى دياب في طفولتها وهي صحبة والدتها وكتبت معلقة: "أفضل إنسانة في العالم".

© Photo / Instagram/ kinzydiab تهنئة كنزي عمرو دياب لوالدتها في عيد ميلادها

كما هنأ عبد الله دياب والدته فقط بعيد ميلادها، معلقا على صورتها بقوله: "عيد ميلاد سعيد يا أمي.. أحبك".

© Photo / Instagram/ abdallahdiab.99 عبد الله عمرو دياب يهنئ والدته زينة عاشور بعيد ميلادها

وهنأت جانا دياب والدتها بعيد ميلادها بنشر صورة لها، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد".

© Photo / Instagram/ janadiab_ تهنئة جانا عمرو دياب لوالدتها زينة عاشور بمناسبة عيد ميلادها

يشار إلى أنه تدور أنباء حول ارتباط عمرو دياب بالممثلة المصرية، دينا الشربيني، والتي قام دياب بإعداد الموسيقى التصويرية لمسلسليها "لعبة النسيان" برمضان 2020 و"زي الشمس" في رمضان 2019.

من المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس/ آذار. وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس/ آذار، ومنها أمريكا اللاتينية، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وتحتفل بلدان أخرى بعيد الأب في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران، ومنها أمريكا، بينما تحتفل به الدول العربية في يوم 21 يونيو/ حزيران، واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول وهي "فلسطين وسورية واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي".

جدير بالذكر أن قصة "يوم الأب" تعود إلى فتاة تدعى سونورا لويس سمارت من ولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1909 بعد أن استمعت لموعظة في عيد الأم، فأرادت أن تكرم والدها وليم جاكسون سمارت، الذي توفيت زوجته عام 1898 وتولى هو تربيتها مع إخوتها الستة.

وقدمت سمارت وقتها عريضة تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وشهدت مدينة سبوكِين أول يوم لعيد أب في 19 يونيو/ حزيران عام 1910.