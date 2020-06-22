أبرزها خسارة الوزن الزائد… 7 فوائد لـ"حمية الفواكه"

رغم الاعتقاد السائد بأن الفواكه ربما لا تساعد في خسارة الوزن بسبب ما تحتويه من سكريات، فإن هناك نظاما غذائيا "دايت" يعتمد عليها ويحقق فعالية كبيرة خلال 8 أسابيع.

youtube 8 أخطاء غير متوقعة تفسد "الرجيم" (صور) "هيلث لاين" إلى أن هناك حمية غذائية تعتمد على تناول جميع أنواع الفواكه بكميات معتدلة، مع مراعاة تناول بعض الأطعمة الأخرى، لكن يجب التركيز على أنواع محددة منها، مثل الفواكه الغنية بالألياف الغذائية كالتفاح والكمثرى والتوت، والفواكه الغنية بالبوتاسيوم كالموز والشمام والجوافة.

كما يجب التركيز على الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والفراولة والكيوي، إضافة إلى الفواكه الاستوائية، مثل المانجو.

ويشمل ذلك أيضا فواكه غنية بمضادات الأكسدة مثل البرقوق الأسود والخوخ وجميع أنواع التوت، بحسب الموقع، الذي أوضح أن "دايت الفواكه" له 7 فوائد أبرزها خسارة من 3 إلى 5 كيلو غرامات في أسبوع واحد، كما يسهم في خفض نسبة الكوليسترول بالدم وتحسين حركة الأمعاء، ما يقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ.

وتساهم حمية الفواكه في السيطرة على ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتطهير الجسم من السموم، والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة الأخرى.